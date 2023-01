Zaniolo inseguito | arriva la polizia | caos a Roma | poi la frase indicibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nella notte tra domenica e lunedi, subito dopo la sconfitta subita dallaa Napoli, una quindicina di individui si sono presentati davanti all'ingresso di casa, per “invitare” il classe 99 a cambiare aria il prima possibile. Il centrocampista, che stava rientrando a casa, si è trovato a dover fare i conti con un gruppo di persone armate, con intenzioni non amichevole. Il calciatore è statoe minacciato di morte. Lo spavento chiaramente è stato tale da spingere l'attaccante a richiedere l'intervento della. Nel giro di pochi minuti una pattuglia si è precipitata a casa del giocatore, per monitorare la situazione e garantire sicurezza e tranquillità alla famiglia. Il messaggio però è stato chiarissimo: sedovesse rimanere afino a giugno, i ...