Zaniolo | 15 ultras della Roma lo inseguono sotto casa | ' Via da Trigoria uomini codardi'

Niccolòè sempre più un corpo estraneo nella Roma di Josè Mourinho. Dopo le durissime parole dell'allenatore portoghese, il giovane calciatore è stato coinvolto in un brutto e preoccupante episodio. ...Dopo la sconfitta della Roma a Napoli per 2 - 1 i tifosi giallorossi sono passati dalle parole ai fatti nei confronti di. Un gruppetto di, in macchina, ha infatti inseguito fin sotto ...

Zaniolo: minacce e inseguimenti dei tifosi. La polizia costretta a intervenire. La madre sbotta sui social ilmessaggero.it

"Rispetto per Zaniolo": l'ironico striscione dei laziali punge i tifosi della Roma RomaToday

Zaniolo, striscione degli ultras nella notte: “Traditore senza onore” ForzaRoma.info

Gli ultras della Roma contro Zaniolo: «Traditore merda senza onore» - ilNapolista IlNapolista

Zaniolo nel mirino degli ultras della Roma, striscione nella notte: "Traditore" TPI

I tifosi della Roma, o meglio, alcuni tifosi della Roma, non avrebbero preso bene il "no" di Nicolò Zaniolo al Bournemouth: come riportato da diversi organi di stampa, alcuni ultras del club… Leggi ...I tifosi della Roma, o meglio, alcuni tifosi della Roma, non avrebbero preso bene il "no" di Nicolò Zaniolo al Bournemouth: come riportato da diversi organi di stampa, alcuni ...