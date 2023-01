WWE | Solo Sikoa risponde a Jey Uso? Solo giura fedeltà a Roman Reigns e alla Bloodline

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La Royal Rumble è ormai alle spalle ma è innegabile che ci ha lasciato diversi punti sui quali riflettere. Togliendo i rispettivi vincitori delle due risse reali, ovvero Cody Rhodes e Rhea Ripley, che si sono assicurati il loro posto a WrestleMania, l’ultimo PLE made in WWE, ci ha regalato un risvolto parecchio interessante per quanto riguarda la. Botta e risposta? Come ben sappiamo, Sami Zayn ha deciso e ha traditocolpendolo alle spalle con una sediata, salvo poi essere brutalmente aggredito dal resto della, fatta eccezione per Jeyche si è rifiutato di attaccarlo e ha lasciato il ring sconsolato e in lacrime. Lo stesso Jey nella giornata di ieri ha pubblicato un post, lasciando intendere che dopo quanto successo, ha deciso coraggiosamente di lasciare ...

