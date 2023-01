WWE | Michelle McCool è apparsa alla Royal Rumble…grazie ai fan!

(Di lunedì 30 gennaio 2023), ex campionessa della WWE, ha fatto il suo ritorno sul ring in occasione dellaRumble femminile lo scorso sabato.in ottime condizioni e non ha assolutamente sfigurato nel corso del match, eliminando Tamina e rientrando nel gruppo che si è occupato di eliminare Nia Jax. Il suo ingresso ha fatto molto piacere ai fan e, per quanto in WWE ci sia sempre una certa organizzazione quando si tratta diRumble, per stessa ammissione della protagonista, la compagnia l’avrebbe contattata solo qualche giorno prima dell’evento. Le parole diL’attuale moglie di The Undertaker ha ringraziato i fan della WWE tramite Twitter:“Davvero…grazie a VOI, WWE Universe! Tutto questo lo avete fatto voi e vi amo per questo. Non ...

...Dominic Toretto ( Vin Diesel ) si gode la luna di miele a Cuba con sua moglie Letty (... L'ex stella dellainfatti non è voluto apparire nel nono film, preferendo realizzare uno spin - off ...Contra las cuerdas è una nuova serie tv realizzata da Netflix in collaborazione con. Si ... l cast di questa produzione è composto quasi interamente da donne, tra cui Caraly Sánchez,...

Michelle McCool si dice pronta a sfidare Charlotte Flair The Shield Of Wrestling

Royal Rumble 2023: eliminazioni e permanenze sul ring The Shield Of Wrestling

WWE Royal Rumble: Rhea Ripley vince la Battle Royale femminile NerdPool

WWE Royal Rumble 2023: la vincitrice domina, ma il finale è da urlo ... World Wrestling

WWE: The Undertaker è orgoglioso della performance di sua moglie alla Rumble Zona Wrestling

Michelle McCool, ex campionessa della WWE, ha fatto il suo ritorno sul ring in occasione della Royal Rumble femminile lo scorso sabato. Michelle è apparsa in ottime condizioni e non ha assolutamente s ...Michelle McCool says the fans helped her return at WWE Royal Rumble. About a week ahead of the show, McCool noted that she hadn’t gotten the call to return for the show yet. At the premium live event, ...