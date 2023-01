WWE | Jey Uso lascia la Bloodline? Su Instagram scrive “Sono fuori”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Quanto successo sabato notte al termine del PLE Royal Rumble potrebbe portare all’implosione della, probabilmente l’unico modo per distruggere una delle fazioni più dominanti della storia della WWE. Il rifiuto di Jey Uso di prendere parte al massacro di Sami Zayn porterà sicuramente a risvolti interessanti a partire dalla prossima puntata di Raw, nel frattempoarrivate le prime, brevissime, dichiarazioni del samoano. Cosa succederà adesso? All’interno dellaJey Uso era stato il più restio ad accettare l’ingresso di Sami Zayn nella famiglia. Civoluti mesi affinchè il canadese conquistasse la sua fiducia e ciò è avvenuto durante il War Games di Survivor Series, quando Zayn si è sacrificato per la vittoria della. Non solo Jey ha accettato Sami, ma è ...

