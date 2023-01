WTA Lione 2023 | Petra Martic agli ottavi di finale Eliminate Garbine Muguruza e Alizé Cornet

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 gennaio 2023) E’ andata in archivio questa giornata di incontri, valida per il primo turno del WTA di. Sul veloce indoor francese le sorprese non sono mancate e si fa riferimento alle sconfitte della spagnolae della padrona di casa, Alize. L’iberica, inserita in tabellone attraverso una wild card, è stata sconfitta dalla 18enne ceca, proveniente dalle qualificazioni, Linda Noskova (n.56 del mondo) per 6-1 6-4. Un ko netto di, lontanissima dalla miglior condizione. Bene Noskova che neglidiincrocerà l’egiziana Mayar Sherif. La n.50 del mondo ha sfruttato il ritiro della croata Ana Konjuh (n.142 del ranking), quando lo score le era comunque favorevole (6-2 3-2). Terminata subito l’avventura anche per(n.58 ...