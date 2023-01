Wta Hua Hin 2023 | Tsurenko e Zidansek al secondo turno | fuori Xiyu Wang

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ha preso il via il tabellone del Thailand Open, il torneo WTA 250 di Hua Hin in corso di svolgimento nella città thailandese. Tra le giocatrici che hanno già staccato il pass per ilc’è Lesia: l’ucraina ha sconfitto la belga Ysaline Bonaventure in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 e ora attende la vincente del match tra Kalinskaya e Makarova. Decisamente più netta la vittoria di Tamara, capace di sbarazzarsi con un rapido 6-2 6-3 dell’australiana Sharma. Per la slovena ora ci sarà una tra Fruhvirtova e Mattek-Sands. Già delineato invece iltra la coreana Su Jeong Jang e la cinese Lin Zhu: la prima ha superato in tre set la britannica Boulter, mentre la seconda ha prevalso nel derby con la connazionale e testa di serie numero 3 ...

Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 31 gennaio per il250 diHin 2023. Si inizia ad entrare nel vivo del torneo, con le giocatrici più importanti che fanno il loro esordio. Tra tutte la testa di serie numero uno Bianca Andreescu, che in questo ...

