Wta 250 Hua Hin 2023 | montepremi e prize money

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di Hua Hin(cemento outdoor), evento in programma da lunedì 30 a domenica 5 febbraio sui campi della cittadina thailandese. La principale favorita è la canadese Bianca Andreescu, ex campionessa Slam, testa di serie numero uno della manifestazione ed in gara grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Dietro di lei un folto gruppo di veterane composto dalla kazaka Yulia Putintseva, dall’ucraina Lesia Tsurenko, dalla britannica Heather Watson e dalla teutonica Tatjana Maria, semifinalista in carica di Wimbledon. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Potranno dire la loro anche le due altre ucraine Marta Kostyuk e Dayana Yastremska e la russa Anna Kalinskaya. Riflettori puntati pure sulla giovane stella ceca Linda Fruhvirtova, che si sta sempre di più ...

Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 31 gennaio per ildi Hua Hin 2023. Si inizia ad entrare nel vivo del torneo, con le giocatrici più importanti che fanno il loro esordio. Tra tutte la testa di serie numero uno Bianca Andreescu, che in questo ...Jasmine Paolini se la vedrà contro Rebecca Masarova nel primo turno del torneodi Lione 2023 (cemento). La tennista azzurra torna in campo dopo la trasferta australiana e lo fa in Francia contro la qualificata Masarova. Esordio tutt'altro che agevole per Jasmine, opposta ...

WTA 500 Abu Dhabi e WTA 250 Linz: Entry List Md e Qualificazioni LiveTennis.it

WTA 250 Lione: Il Tabellone Principale. Una qualificata per Jasmine Paolini LiveTennis.it

WTA 250 Lione e Hua Hin: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Sara Errani fermata al turno ... LiveTennis.it

WTA 250 Lione e Hua Hin: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) LiveTennis.it

WTA 250 Hua Hin: Il Tabellone Principale. Bianca Andreescu guida il seeding LiveTennis.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La canadese affronterà all'esordio la britannica Harriet Dart; Yulia Putintseva e Linda Fruhvirtova affronteranno rispettivamente Heather Watson e Bethanie Mattek Sands ...