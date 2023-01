William furioso Re Carlo cambia idea | c' è il piano per Harry

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Cosa farannod'Inghilterra e Meghan Markle il prossimo 6 maggio? Il problema non è di poco conto per la monarchia inglese: si tratta del giorno dell'incoronazione di ReIII dopo 70 anni di attesa. Il rito solenne, modernizzato per l'occasione (non indosserà calze e braghe di seta come invece prevede il protocollo), sarà officiato dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, a Westminster Abbey. Tuttavia il compito più impegnativo per l'alto prelato sarà un altro: trovare un modo affinché i duchi di Sussex siano presenti alla cerimonia dopo le accuse martellanti e infamanti dialla royal family (soprattutto al fratellod'Inghilterra) scritte nero su bianco nel libro “Spare”, il cui effetto boomerang è testimoniato dai sondaggi che hanno mandato a picco il consenso per ...