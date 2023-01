Wanda Ferragamo nel tempio delle “Illuminate” | la docuserie su Raitre con protagonista Anna Valle

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un racconto inedito e originale della vita professionale e privata della celebre imprenditrice. E’ questo quello che porterànell’interpretazione dell’esemplare figura dinella docu-serie “”, in onda lunedì 30 gennaio in seconda serata (ore 23,15) su Rai3 e prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura. Il tutto arricchito dal contributo prezioso di testimoni illustri come Carlo Conti, la figlia GiovGentilee i nipoti Ginevra Visconti e Diego di San Giuliano., l’imprenditrice italiana nata a Bonito nel 1921 e morta a Fiesole nel 2018 (Ansa)La storia e i luoghi della docu-serie Il docu-film ripercorrerà la storia straordinaria di...