VXL | un blogger milanista commenta | 'La Caporetto rossonera'

(Di lunedì 30 gennaio 2023) In seguito alla vittoria dello scudetto, nessuno in casa Milan poteva immaginarsi un periodo così buio. Dopo aver perso il derby nella...

Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Tanti lettori in più dovrebbero arricchire il bagaglio culturale ed inorgoglire il certosino lavoro dei tanti reporter e, come nel nostro sito quello di tanti valenti, ma purtroppo a causa di ...

VXL, la domanda di un blogger rossonero: 'Qual è il vero valore del ... Calciomercato.com

VXL, la proposta di un blogger bianconero: 'Ripartiamo dalla ... Calciomercato.com

Blog: #BARVxL - L'Arte del possibile. Appartarsi vivoperlei.calciomercato.com

Blog: #BARVxL: Il "Pasquino" di VivoPerLei! vivoperlei.calciomercato.com

Blog: Commenti su cm.com: si riparte, moderazione inflessibile, stop immediato a chi insulta vivoperlei.calciomercato.com

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...