Vuelta a San Juan | la classifica finale | dominio di Lopez

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Si è conclusa la quinta edizione dellaa San, disputatasi nel bel mezzo dell'estate argentina. Sette tappe dedicate soprattutto ai velocisti, ma con l'unico arrivo in salita nell'Alto Colorado che ha regalato a sorpresa il successoa Miguel Angel. Il forte scalatore colombiano, dopo essere stato L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Il piemontese in Argentina si piazza sul podio alle spalle di Miguel Angel Lopez, ma incappa in una punizione da parte dell'UCI ...La Vuelta a San Juan 2023, corsa a tappe argentina, uno dei primi test di inizio stagione per i corridori presenti, si è conclusa nella giornata di ieri con il successo del colombiano Miguel Angel Lop ...