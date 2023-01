Vuelta a San Juan 2023 | Remco Evenepoel | “Tutto è andato secondo programma | dobbiamo continuare a lavorare”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Pur senza piazzare nessun acuto degno di nota,può ritenersi parzialmente soddisfatto del suo debutto stagionale allaa San. Il campione del mondo in carica si è mosso soprata sostegno del suo velocista Fabio Jakobsen, provando comunque un attacco nei chilometri finali dell’ultima tappa vinta da Sam Welsford. “Il mio piano era di attaccare a 5-6 chilometri dalla fine per mettere sotto scacco le altre squadre dei velocisti. Ma poi ho visto Simmons partire e lui è un buon alleato. Grazie al vento a favore all’inizio è andata molto bene e ci siamo avvantaggiati di mezzo minuto. Ma contro vento e con quattro o cinque squadre ad inseguirci è stato difficile per noi”, spiega il corridore della ...