“Vomita di nascosto ogni mattina” | paura al Gf Vip | allerta per le sue condizioni di salute

Quello si è messo a vomitare in un angolo, di, dietro un letto, per non farsi vedere e sentire da nessuno'. Alla converszione si è aggiunto anche Attilio Romita . Anche l'ex giornalista si è ...Quello si è messo a vomitare in un angolo, di, per non farsi vedere e sentire da nessuno' A rincarare la dose, anche quanto raccontato da Tavassi : 'Ieri sera l'ho trovato che dormiva al ...

Come sta Edoardo Donnamaria "Vomita di nascosto", il retroscena ... Tag24

"Ogni mattina vomita di nascosto": la sconcertante rivelazione di Luca su Edoardo al GF Vip (video) Today.it

Grande Fratello Vip 7: Luca Onestini su Edoardo Donnamaria ... Movieplayer

Icardi vomita disprezzo su Keita: Ha detto a Wanda che lascerebbe ... Fanpage.it

"Ecco cosa fa ogni mattina", Onestini: retroscena shock su Donnamaria Blog Tivvù

Mauro Icardi vuota il sacco su Keita Baldé, che a suo dire sta insidiando sua moglie Wanda Nara da tempo: “Non è mio amico, era solo un mio ...Io sono andato là e gli ho messo la coperta e gli ho detto: “Ma stai dormendo qua”, si era addormentato da solo, tutto scalzo, credimi faceva un freddo… Luca Onestini, allora, ha svelato di aver visto ...