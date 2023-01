Volta Valenciana | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Cominciano le corse a tappe in territorio spagnolo. La prima sarà la, giunta alla sua 74a edizione e in programma da mercoledì 1 a domenica 5 febbraio. La scorsa edizione fu vinta da Aleksandr Vlasov davanti a Remco Evenepoel e Carlos Rodriguez. I corridori italiani che hanno vinto L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Cadel Evans Great Ocean Race femminile:tv eSaudi Tour:tv e

Fatale al tecnico la sconfitta contro il Valladolid, che lascia la squadra in zona retrocessione. Gennaro Gattuso non è più l'allenatore del Valencia: la decisione è arrivata dopo che le parti hanno r ...Rescissione consensuale del contratto dopo sette mesi. Gattuso lascia il Valencia dopo il ko con il Valladolid, in classifica è a un solo punto dalla zona retrocessione ...