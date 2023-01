Volta a la Comunitat Valenciana 2023 | il percorso e le tappe ai raggi X Seconda e quarta frazione decisive

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 gennaio 2023) A partire da mercoledì 1 febbraio fino a domenica 5 si svolgerà laa la, corsa ain territorio iberico, che attira su di sé l’attenzione (come, d’altronde, nelle scorse edizioni) tenendosi all’inizio della stagione ciclistica. C’è molta curiosità, infatti, sulla condizione dei singoli corridori per la nuova stagione, ma andiamo a scoprire iltappa per tappa. Prima tappa (01/02), Orihuela – Altea (189.4 km) Inizio non particolarmente impegnativo ma nemmeno in sordina, come spesso accade: infatti, se per i primi 100 chilometri ilsi presenterà quasi completamente pianeggiante, lo scenario cambierà (e non poco) nellaparte, con i due GPM di Puerto de Rates (categoria) ...