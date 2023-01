Volley | le Nazionali in udienza da Papa Francesco L’emozione degli azzurri

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’dal Pontefice Oggi, lunedì 30 gennaio leazzurre di pallavolo sono state ricevute inprivata da. Alle ore 12.00 presso la Sala Clementina del Palazzo Apostolico, una delegazione composta da quasi 200 atleti e componenti di staff delleitaliane dihanno avuto l’onore di incontrare il Santo Padre. A guidare la delegazione azzurra il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi e il Segretario Generale Stefano Bellotti. Presente anche il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi. Dopo questo storico incontro con il Santo Padre, l’intera delegazione azzurra si è poi spostata presso il Foyer dell’Auditorium Conciliazione per un momento di convivialità dedicato gli organi di ...

Nel 2022 infatti, il mondo delazzurro ha regalato al nostro Paese ben undici medaglie in un ... La federazione è fatta da oltre 4mila società e quello che è stato fatto dalle nostremi ...Leazzurre infatti, quest'oggi sono state ricevute in udienza privata in Vaticano da Papa ... giornalisti RAI che da sempre raccontano i successi delazzurro. La GALLERY di giornata è ...

Le nazionali azzurre in udienza da Papa Francesco: “Emozioni e gioco di squadra” La Gazzetta dello Sport

Le nazionali azzurre di Pallavolo il 30 gennaio ricevute in Vaticano ... Federvolley

Nazionali azzurre in udienza in Vaticano Lega Pallavolo Serie A

GIORNATA SPECIALE IN VATICANO PER LE PANTERINE ... Imoco Volley Conegliano

Papa Francesco: il 30 gennaio riceve in udienza le nazionali ... Servizio Informazione Religiosa

Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Oggi, lunedì 30 gennaio le nazionali azzurre di pallavolo sono state ricevute in udienza privata da Papa Francesco.