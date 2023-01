Volley | i migliori italiani della 17ma giornata di Superlega Simone Giannelli non sbaglia un colpo! Che bravo Magalini

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 gennaio 2023) IDI: Un posto per lui tra ic’è sempre! L’alzatore azzurro, anche nel palcoscenico più ambito, il Forum di Assago, trova il modo per fare a differenza con la solita regia illuminata a cui aggiunge due muri e due attacchi vincenti. GIULIO: Chiamato a sostituire Sapozhkov proprio contro i campioni d’Italia, il 22enne schiacciatore di Verona si fa trovare pronto con una super prestazione soprattutto in attacco. Mette a segno 13 punti con il 59% di positività e si difende come può in ricezione dove ottiene il 38%. Mette a segno anche 3 muri vincenti. ENRICO DIAMANTINI: Una partita da titolare nella quale contribuisce a risollevare ...