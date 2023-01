“Voglio lui” Tina Cipollari | addio al matrimonio | ha occhi solo per il volto di UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Uomini e Donne, clamoroso: ilche sembrava a una passo ora sfuma e, cosa più intrigante, sullo sfondo spunta un protagonista del programma. Niente di serio per carità, non sarà certo lui la causa dell’per capirci, ma le parole dell’opinionista sono deste a far discutere parecchio. E dire chelo scorso dicembre Nuovo aveva spiegato comefosse tornata insieme a Vincenzo Ferrara e con lui avesse anche parlato di convolare a nozze nei prossimi mesi. I rumor erano stati fatti circolare dopo che erano arrivata alcune segnalazioni dalla Toscana. Fonti vicine all’opinionista di UeD avevano poi confermato questa nuova (vecchia) liaison amorosa. In particolare, a vuotare il sacco era stato un amico della Vamp, che aveva confermato ...