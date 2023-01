Vitalizi ai politici condannati e insulti ai poveri | il governo deve porre fine a questo ‘mondo ideale’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) di Gennaro Siciliano La prima pagina del Fatto Quotidiano di sabato (l’ex senatore Antonio D’Alì condannato per mafia continua a percepire ilo di 9000 euro maturato durante la sua carriera nelle istituzioni, mentre favoreggiava Matteo Messina Denaro proprio da dentro le istituzioni stesse) sintetizza in maniera chiarissima, limpida e inequivocabile lo stato in cui versa l’Italia. Si ritiene, a detta del Tribunale di giustizia interna di Palazzo Madama, di non dover congelare ilo da parlamentare a coloro che hanno ricevuto una sentenza definitiva di condanna (nonostante gravissima) perché considerato lesivo dei diritti degli ex parlamentari, in quanto “nessuno può essere privato di quanto necessario a una vita dignitosa”. La domanda apunto sorge, anche nelle menti meno raffinate, come immediata e spontanea: si ...