Violazione dei dati personali a causa di presunte attivita dannose | FINTA MINACCIA che PROVIENE DALLA TUA STESSA EMAIL con ricatto in bitcoin

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Torna la richiesta di estorsione dal titolo “deidi”, oggetto dellache vi arriva dal vostro stesso indirizzo di posta elettronica. Se non pagate la cifra richiesta inil finto virus Trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : Ehilà! Sono un hacker professionista e sono riuscito ad hackerare il tuo sistema operativo. Attualmente ho l’accesso completo al tuo account. Inoltre, ho monitorato di nascosto tutte le tue attività e ...

L'Agenzia delle entrate ha meglio chiarito l'operatività della sanatoria delle irregolarità formali nell'ambito della c.d. pace fiscale ...Ascolta l'articolo La Legge di Bilancio per l’anno 2023 (legge n. 197/2022) prevede una tregua fiscale per supportare le imprese e le famiglie in difficoltà economica. L’Agenzia delle Entrate ha rec ...