Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2023 ore 20 | 30

(Di lunedì 30 gennaio 2023)DEL 30 GENNAIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEEST’ULTIMA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, CODE SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da ...

