Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 gennaio 2023)DEL 30 GENNAIO 2022 ORE 19:35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’A1NAPOLI INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO DIREZIONI NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA. MENTRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEEST’ULTIMO SULLA COLOMBO CODE ALTEZZA VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI; SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE DIREZIONE TIVOLI INFINE, CODE SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio ...