Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2023 ore 07 | 30

(Di lunedì 30 gennaio 2023)DEL 30 GENNAIO 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCONE SI PRESENTA RALLENTATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’ARDEATINA; SULLA DIRAMAZIONE-SUD CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER MONTE PORZIO CATONE VERSO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO; SULLA FLAMINIA CIRCONE CONGESTIONATA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGHESIANA ...