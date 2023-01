Verona | Doig assente contro l’Udinese | le ultime

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Zaffaroni dovrà fare a meno dinella sfida di questa sera, l’esterno è stato colpito da una sindrome influenzale Zaffaroni dovrà fare a meno dinella sfida di questa sera, l’esterno è stato colpito da una sindrome influenzale. Defezione dell’ultima ora per ilche perdono una pedina importante per lo scacchiere dell’allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Probabile formazione(3 - 4 - 1 - 2) : Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze,; Lazovic; Lasagna, Djuric. Allenatore : Zaffaroni Quando si gioca Udinese " Hellas ...... Pereyra (affaticamento muscolare) Diffidati: Udogie, Pereyra, Bjiol, Walace Ballottaggi: Lovric 45% - Samardzic 55%(3 - 4 - 1 - 2): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini;, Tameze, ...

Doig out! Le formazioni ufficiali di Udinese-Verona - Numero Diez numero-diez.com

Verona, contro l'Udinese non ci sarà Doig: il motivo Fantacalcio ®

Udinese-Verona, le formazioni ufficiali: Doig assente, il motivo! Dal 1' Ehizibue e Braaf SOS Fanta

Alle 20.45 Udinese-Verona: obiettivi opposti, ma per entrambe è sfida-continuità RaiNews

Da Pereyra a Verdi: chi gioca e chi è fuori nel posticipo tra Udinese e Verona SOS Fanta

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Queste le ultime di formazione su Udinese-Hellas Verona, provenienti dai nostri inviati: Udinese-Hellas Verona - Lunedì 30 gennaio, ore 20.45,.