(Di lunedì 30 gennaio 2023) Alcunisi sono presentati indavanti all’aula bunker di Mestre per assistere alla lettura della condanna d’nei confronti di Vincenzo, ex amministratore delegato di, uno dei due istituti di credito veneti (l’altro è Popolare di Vicenza) che nel 2015 furono travolti dal crack. I giudici hanno ridotto da 4 a tre anni la pena nei confronti del manager, indicato finora come l’unico responsabile del dissesto che ha ridotto sul lastrico alcune decine di migliaia di persone. La spiegazione sta nell’applicazione della prescrizione per il reato di falso in prospetto sull’aumento di capitale. È rimasto in piedi il reato di ostacolo agli organismi di vigilanza, con una riduzione di un anno. La Corte presieduta da Carlo Citterio ha inoltre revocato ...

Protesta di alcuni risparmiatori fuori dall'aula . Tre anni di reclusione a Vincenzo Consoli, nel processo d'appello per il crac di, celebrato nell'aula bunker della Corte d'Appello di Venezia a Mestre. Finisce in prescrizione il secondo capo d'accusa relativo al falso in prospetto. Revocata anche la confisca di 221 ...Nota la vicenda di alcune opere d'arte già in proprietà di, di Montebelluna, messe in vendita insieme a tutti gli altri asset della, aI fine di reperire fondi per dare ristori agli azionisti beffati nel crack di quell'istituto di credito. ...

Veneto Banca, per i periti era «una crosta»: statua del Canova venduta per 1,2 milioni Corriere

Crac Veneto Banca, la lettura della sentenza Corriere

Crac Veneto Banca, in appello Consoli condannato a tre anni. Revocata la confisca di 221 milioni di euro Il Mattino di Padova

Veneto Banca, l’ex ad Consoli condannato in appello. Risparmiatori manifestano in mutande Il Fatto Quotidiano

Protesta di alcuni risparmiatori fuori dall'aula (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 30 gen - Tre anni di reclusione a Vincenzo Consoli, nel processo d’appello per il crac di Veneto Banca, celebr ...Confermata in appello, ma con una riduzione di pena, la condanna a carico dell’ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, nell’ambito di un procedimento in cui sono coinvolti anche ...