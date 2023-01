La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna dell'ex amministratore delegato di, Vicenzo Consoli, nel processo di secondo grado per il crac dell'istituto di credito. I giudici hanno ridotto a tre anni di reclusione la pena, rispetto ai quattro inflitti in primo grado,...Anzi, ancora più bizzarra visto che l'opera era stata acquistata per circa 500mila euro dapr ima del crack che ha avuto tragici esiti sui risparmiatori e per il quale è in corso un ...

Veneto Banca, per i periti era «una crosta»: statua del Canova venduta per 1,2 milioni Corriere

Il crac Veneto Banca nel tribunale di Treviso ha frenato i processi: «Tremila i pendenti» ilgazzettino.it

Crac Veneto Banca, l'ex ad Vicenzo Consoli condannato a 3 anni Il Giornale Di Vicenza

Veneto Banca: appello, confermata condanna ex ad Consoli Tiscali Notizie

MESTRE - Condanna anche in appello per Vincenzo Consoli, accusato di ostacolo agli organismi di vigilanza in relazione al crac di Veneto Banca. La Corte presieduta da Carlo Citterio ha ...MESTRE - E' attesa per oggi pomeriggio lunedì 30 gennaio, la sentenza di appello per l'amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli. E' rimasto ...