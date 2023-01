Vendite - Toyota si conferma la regina mondiale

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il grupposiil primo costruttore automobilistico al mondo anche nel 2022. I giapponesi si sono piazzati per il terzo anno di fila in cima alla classifica delleglobali grazie a 10,483 milioni di veicoli commercializzati in tutto il mondo e un calo di appena lo 0,1% nonostante l'impatto della pandemia da coronavirus sulle attività produttive e la carenza di semiconduttori. Staccati i tedeschi. I giapponesi, che hanno compensato il calo sul mercato nazionale con le performance all'estero, hanno così staccato di oltre 2 milioni di unità il gruppo Volkswagen, particolarmente penalizzato dai lockdwon in Cina e dalle conseguenze della guerra in Ucraina sulla catena delle forniture. I tedeschi di Wolfsburg hanno chiuso l'anno scorso con 8,26 milioni di veicoli venduti, il 7% in meno rispetto al 2021. I dati includono ...