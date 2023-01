Vendetta della neosposa | Scherzo crudele contro gli ex fidanzati

Leggi su kronic

(Di lunedì 30 gennaio 2023) E insomma, che lasia un piatto che vada servito freddo lo sappiamo tutti molto bene. Ma quello che ha fatto questail giorno del suo matrimonio è davvero fuori dal comune. Non è detto che il matrimonio debba essere sempre a priori un giorno di festa e gioia, può essere anche l’occasione perfetta per lacovata e organizzata da annichi ci aveva ferito non poco. Insomma, in questi casi si può anche perdonare, ma non dimenticare, proprio come ha fatto unain Cina, nella provincia di Hubei, che ha deciso bene di prendersi la sua rivincita il giorno delle sue nozze lo scorso 8 gennaio. Ma cosa ha fatto di preciso tanto da diventare virale la suanel giro di niente sui social?si vendica il giorno del suo ...