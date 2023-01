(Di lunedì 30 gennaio 2023) Emissione diper operazioni inesistenti da parte di prestanome e società, con il concorso di numerosi professionisti compiacenti: la guardia di finanza diha scoperto un’associazione a delinquere che creava crediti Iva fittizi, evadendo il fisco. Il 30 gennaio, i finanzieri hanno effettuato un sequestro preventivo di 640 conti correnti, 62 appartamenti e 25 auto, dal valore complessivo di 52di. In tutto sono 65 le. Il decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura, ha interessato 39fisiche e 30 società. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati erano in grado di falsificare documenti di qualsiasi genere: dichiarazioni fiscali,, timbri e ...

Sessantacinque indagati in una inchiesta che parte da Napoli e porta fino a. Lì dove sono stati sequestrati beni per 52 milioni di euro, tra 640 conti correnti, 62 appartamenti e 25 auto nell'ambito di una operazione condotta dalla Guardia di finanza nella città ......posti sotto sequestro preventivo in una operazione condotta dalla Guardia di Finanza diin ...ha permesso di scoprire una associazione per delinquere che operava attraverso l'emissione di...

Varese, fatture false e maxi frode: 65 indagati, sequestrati 52 milioni ... IL GIORNO

Varese, fatture false ed evasione: 65 persone indagate, sequestrati beni per 52 milioni di euro Il Fatto Quotidiano

La Finanza di Varese sequestra beni per 52 milioni: 65 denunciati ... varesenews.it

Fatture false, amministratore di una società di Busto Arsizio ... varesenews.it

Maxi sequestro da 52 milioni di euro CasertaNews

Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Beni per 52 milioni di euro, tra 640 conti correnti, 62 appartamenti e 25 auto sono stati posti sotto sequestro preventivo in una operazione condotta ...