Valencia | Gattuso perde la testa | schiaffo ad una telecamera! | VIDEO

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Momento orribile per ildi Gennaro, sconfitto anche dal Valladolid e ora -1 dalla zona retrocessione. Il tecnico è furioso al punto che ieri sera, in aeroporto, ha colpito la telecamera di À Punt, televisione autonomana

La situazione deldiIlieri ha perso ancora col Valladolid e da più parti si ritiene che la responsabilità possa essere del tecnico. Ilè stato sconfitto 1 - 0 dal ...(Spagna) - La sconfitta rimediata in trasferta contro il Valladolid spinge ildinelle zone calde della classifica del campionato spagnolo. La squadra, di ritorno dalla Castiglia - era attesa all'aeroporto di Manises dai tifosi che hanno avuto modo di ...

Gattuso, a Valencia è crisi nera. La sfuriata col giornalista: «Te lo dico io perché ho questa faccia di m***» - Il video Open

"Cara de mierda": Gattuso, risposta virale sulla crisi del Valencia Fantacalcio ®

Valencia in crisi, Gattuso furioso con il giornalista: «Mi chiedi perché ho una faccia di m...» Corriere TV

Valencia: faccia a faccia tra Gattuso e i tifosi, schiaffo alla telecamera | VIDEO CalcioNapoli24

Gattuso sempre più giù: il Valencia perde anche a Valladolid La Gazzetta dello Sport

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L'allenatore del valencia, che stava parlando con alcuni tifosi giunti a sostenere lui e la squadra in un momento particolarmente difficile della stagione, non ha gradito l'intromissione del cameraman ...