Usa-Cina | “guerra nel 2025” Il memorandum che fa paura

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un memo interno all’esercito Usa apre scenari inquietanti rispetto al conflitto fra Russia e Ucraina, che entro ilpotrebbe divenireaperta fra Stati Uniti d’America e. IlIl memo, inviato alle truppe sotto il suo comando firmato dal generale americano Michael A. Minihan, immagina un conflitto aperto tra le due superpotenze in un periodo di tempo molto più ravvito di quanto finora ipotizzato dagli analisti. A capo del Comando della mobilità aerea, che supervisiona la flotta di aerei da trasporto e da rifornimento del servizio, il generale ha avvertito i suoi uomini di accelerare i preparativi per un potenziale conflitto, citando le aspirazioni del presidente cinese Xi Jinping e la possibilità che gli americani si accorgano del rischio quando sarà troppo tardi, riferisce ...

...un punto di incontro per adottare misure di controllo delle esportazioni simili a quelle messe in campo dagliche hanno portato diverse aziende a non poter vendere le loro tecnologie in. ...leggi anche Calendario Trimestrali Borsa Italiana: i conti del 4° trimestre in arrivo Asia mista, futuresin rosso Le borse asiatiche chiudono miste, con il ritorno agli scambi dellache ha ...

