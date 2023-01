Uomini e Donne | Tina Cipollari contro Gemma Galgani per il cavaliere Claudio | vince l' opinionista su tutta la linea VIDEO

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5,si sono "sfidate" per lo stesso. E, la vittoria è andataall'. Vediamo insieme cosa è successo.

Dov'è la parità di genere nella scuola italiana Perché c'è un'eccessiva presenza dellenella scuola italiana La professione docente non è adatta agliper gli stipendi bassi Nelle ...L'amica della parrucchiera delusa da una dama: 'Non me l'aspettavo da lei quella reazione così' Nel nuovo appuntamento di, la dama Gemma ha spiegato la ragione per cui ha rifiutato un ...

Venerdì 27 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne, Natalia Paragoni in dolce attesa: la reazione di Andrea Isa e Chia

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 30 gennaio: la sorpresa di Carola a Federico Tag24

Uomini e donne, rapporti tesi tra Eugenio Colombo e l'ex compagna Today.it

Anticipazioni Uomini e Donne over ultima registrazione 28 gennaio: Riccardo e Biagio chiudono con Gloria e Carla Tag24

Maria non sopporta più Riccardo e Gloria e la sua pazienza sembra essere arrivata al limite: ecco che cosa è successo oggi a Uomini e Donne In queste ultime settimane Maria de Filippi non le ha ...Nuova delusione per la dama torinese: Alessandro vuole proseguire solo con Pamela L’appuntamento quotidiano con il dating show è cominciato ...