Uomini e Donne | anticipazioni 30 gennaio 2023 | ultime news su Alessandro e Biagio | chi è la nuova tronista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 gennaio 2023)settimana, penultimo giorno del freddo mese die classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5, a partire dalle 14.45, con, il dating show che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo aver visto al centro dello studio Federico, sempre più in crisi e indeciso tra Carola e Alice, e laLavinia in lacrime perché non si sente corteggiata dai suoi ragazzi, oggi la padrona di casa, Maria De Filippi, cosa deciderà di fare? Lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over, dopo la sfilata? O si tornerà sui giovani? Ecco tutte lechiuse con Gemma, crisi trae Carla aStando alle ...