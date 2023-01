Union Berlino | colpaccio a parametro zero | arriva Isco | martedì le visite mediche

(Di lunedì 30 gennaio 2023)sarà un nuovo giocatore dell’. A riportarlo è “Sports Deutschland”, secondo cui il centrocampista ex Real Madrid, svincolatosi poche settimane fa dal Siviglia, svolgerà ledi rito domani31 gennaio. Dopodiché, il giocatore iberico classe 1992 firmerà un contratto da un anno e mezzo, con opzione per rinnovare al termine. SportFace.

