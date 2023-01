15.41 Il trasferimento di Isco all'è saltato. Lo spagnolo, che ha rescisso il suo contratto col Siviglia poche settimane fa, non si unirà al club teutonico, attualmente secondo in ...Commenta per primo Il trasferimento di Isco all'è saltato. Lo spagnolo, che ha rescisso il suo contratto col Siviglia poche settimane fa, non si unirà al club teutonico, attualmente secondo in classifica in Bundesliga . Ciò nonostante ...

Isco, il trasferimento all'Union Berlino è saltato: il motivo Calciomercato.com

Union Berlino-Wolfsburg, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici Il Veggente

Pronostico Union Berlino - Wolfsburg con quote del match di dfb pokal del 31-01-23 SuperNews

Union Berlin-Wolfsburg (martedì 31 gennaio 2023 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Bundesliga: pari del Bayern, l'Union Berlin a -1 Calcio News 24

Stiamo ovviamente parlando di Isco, ex centrocampista del Real Madrid, reduce da una esperienza tutt’altro che entusiasmante al Siviglia, e del suo trasferimento all’Union Berlino, attualmente la ...Il Lecce in questa sessione di mercato hanno guardato molto anche al futuro della Primavera. Qualche minuto fa la dirigenza ha ...