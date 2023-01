UNA GRAN VOGLIA DI VIVERE | Dal 5 febbraio su Prime Video

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sarà disponibile dal 5su, Unadi, il nuovo film diretto da Michela Andreozzi, liberamente tratto dall’omonimo romanzo, edito in Italia da Mondadori. Chi ha scritto “Unadi”? Il romanzo scritto da Fabio Volo, che ne è anche protagonista insieme a Vittoria Puccini. Nel cast Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales, Corrado Nuzzo e il giovanissimo Ludovico Nava. La storia Al centro della storia una coppia, quella formata da Anna e Marco, apparentemente arrivata al capolinea, che intraprende un viaggio con il figlio Tommaso in cerca di un ultimo tentativo di riavvicinamento. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Andreozzi insieme a Volo e a Filippo Bologna ...

La Reggina inchioda, il Genoa frena Non è bastato ilgol di Menez alla Reggina per scuotersi nel freddo polare di Bolzano, il Sudtirol 'innesca' la sua arma letale, il bomber Odogwu che con...... le fiction in onda si preparano alfinale, Black Out compresa. La fiction con Alessandro ... anche il pensiero che alcuni superstiti hanno fatto su Giovanni L'uomo hamissione da compiere ma ...

Una gran voglia di vivere, Fabio Volo e Vittoria Puccini insieme nel nuovo film: “È la storia di una coppia in crisi” Radio Deejay

Una gran voglia di vivere: ecco il trailer del film con Fabio Volo e ... ComingSoon.it

Una gran voglia di vivere: il trailer ufficiale del film tratto dal libro di ... Movieplayer

Putin ha veramente minacciato di bombardare il Regno Unito Today.it

Boris Johnson: "Putin minacciò di uccidermi con un missile". La smentita di Mosca la Repubblica

La sciatrice Lara Gut-Behrami oggi è molto riservata, dopo una parentesi da attrice. Ha sposato un calciatore e vive in Italia. Ecco le curiosità su di lei.