Un giorno da Toro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) 1921: A Casale Monferrato nasce Filippo Cavalli, portiere. Arriva al Torino nella stagione 1940-'41 e si ferma fino alla ripresa del dopoguerra. In granata colleziona 23 presenze di cui 2 nella Coppa Italia del 1942-'43, stagione in cui il Grande Torino coglie la doppietta campionato-Coppa Italia. 1936: Nasce a Madrid Joaquin Peirò, attaccante atipico del Torino degli anni Sessanta. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it