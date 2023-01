Un ex Napoli cambia squadra | affronterà subito gli azzurri in campionato!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La finestra di mercato sta giungendo al termine. Il, però, non ha voluto ritoccare in modo invasivo la rosa: complice l’andamento spedito degliin questa stagione. Giuntoli si è concentrato maggiormente sulla questione portieri, dando priorità all’arrivo di un portiere che spalleggiasse Alex Meret: così ha preso in prestito Pierluigi Gollini, proprietà dell’Atalanta. Il Ds azzurro ha poi richiamato Nikita Contini, che era in prestito alla Sampdoria, per lasciarlo alla Reggina in Serie B. Al portiere erano legati anche il destino del centrocampista polacco della Sampdoria Bartosz Bereszynski, arrivato in prestito per rinforzare il centrocampo, e il terzino destro Alessandro Zanoli, approdato anche lui a Genova, in prestito ai blucerchiati. FOTO GETTY – BakayokoCremonese Non sono state a guardare le ...