Un Congo in fiamme attende papa Francesco

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Quando domaniarriverà in Repubblica democratica del(Rdc) per annunciare il Vangelo della conciliazione, troverà un clima bollente. Il livello di tensioni tralesi e ruandesi è altissimo. Da Kinshasa è partita anche un’accusa di “atto di guerra”, dopo che martedì 24 gennaio unità armate ruandesi hanno sparato contro un jet da combattimento della Rdc che, a detta loro, aveva violato il proprio spazio aereo. Un “atto deliberato di aggressione che equivale a un atto di guerra” volto a minare un accordo di pace per porre fine all’offensiva del gruppo ribelle tutsi M23, dice Kinshasa. L’M23 è un gruppo attivo da anni che rivendica di combattere per sostenere i diritti deilesi di origine ruandese. Ma è anche un asset clandestino del Ruanda, usato per azioni di ...