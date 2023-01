Un clusonese su Rai Tre | il bodybuilder Alessio Bertolino ospite a “Che Tempo Che Fa”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Clusone. Il campione del mondo di bodybuilding, di Clusone, è statonella serata di domenica 29 gennaio su su Rai Tre all’interno del programma “CheChe Fa”. Il ventiseienne originario della Sicilia, ma che davive in Val Seriana, ha preso parte ad uno sketch del comico Nino Frassica.è entrato in scena due volte: prima con un leggio che ha lasciato al centro del palco, poi dopo qualche minuto per “la giornata mondiale dei culturisti”, affiancato da altri due comici che fingevano di essere. “È stato un piacere essere accanto al grande Nino Frassica per questo sketch andato in onda ieri sera su Rai3 durante la puntata di CheChe Fa” ha commentato sui social, “ringrazio tutta la produzione ...