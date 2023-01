Ultime Notizie – Ucraina-Russia | ultime news sulla guerra

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Le forze dellahanno colpito un edificio residenziale a Kharkiv, in. Ci sarebbero morti e feriti.n missile hit a residential building in Kharkiv city center at 11 pm. Massive explosion made me jump out of the bed. The building is heavily damaged and on fire. There are reports of dead and wounded. Bloody terrorists. pic.twitter.com/n3HWcl3T9R — Maria Avdeeva (@maria avdv) January 29, 2023 “Il nemico non conta le sue perdite. E nonostante le sue numerose perdite mantiene un’alta intensità di attacchi”, ha affermato il presidente dell’, Volodymyr Zelensky su Telegram sottolineando che la situazione al fronte “è molto dura”. “Bakhmutsky, Vugledarsky e altre zone nella regione di Donetsk sono sotto continui assalti russi. Costanti tentativi di sfondare le nostre difese”, ha rilevato ancora ...