Ultime Notizie – Sanremo 2023 | il caso Zelensky finisce in Cda

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilin Cda Rai. Durante la riunione di stamattina, il consigliere Riccardo Laganà ha chiesto come mai non c’era stata un’informativa in Cda prima che ildilagasse sui media. Di fronte alle richieste di chiarimenti, è stato sottolineato da parte dell’ad Rai, Carlo Fuortes, che l’intervento avverrà, com’è noto, con un videomessaggio registrato e che pertanto si avrà tempo di visionarlo da parte dei dirigenti coinvolti (in primis il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, Stefano Coletta). Se emergeranno criticità, avrebbe spiegato Fuortes durante la riunione – secondo quanto appreso dall’Adnkronos – il messaggio verrà visionato anche dallo stesso amministratore delegato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sul piano estetico è esattamente quello che ci avevano fatto intravedere i rumor nellefoto ... 2 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe BiondoRelazionate Oppo Reno8 Articolo Oppo Android ...ARTICOLO PRECEDENTE Alex Wyse e Sophie and The Giants: l'intervista esclusiva di Zon.itMusica Alex Wyse e Sophie and The Giants: l'intervista esclusiva di Zon.it 30 Gennaio Salerno ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Offensiva russa nel Donetsk e Luhansk Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le news. Cina: Usa fermino invio di armi, pensino a negoziati. LIVE Sky Tg24

Ucraina, ultime notizie. Kiev chiede missili a lunga gittata. Johnson: «Putin minacciò di bombardare ... Il Sole 24 ORE

Borse Ue in calo dopo il rally, Fed e Bce attese al varco. A Milano in luce Tim Il Sole 24 ORE

Il progetto di Bryan Johnson: ritornare giovani, al costo di 2 milioni di dollari all’anno Corriere della Sera

Di contro però i nerazzurri, prima di far partire lo slovacco, devono trovare il sostituto. E l’ultima idea è clamorosa. Mercato Inter, per il post Skriniar c’è l’idea turca (Photo by GIUSEPPE ...La salma carbonizzata di un 94enne è stata rinvenuta in zona San Donnino, a Campi Bisenzio (Firenze) dai sanitari del 118 che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di San Piero a P ...