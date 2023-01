Ultime Notizie – Samp | busta con proiettile al club e minacce

(Di lunedì 30 gennaio 2023) E’ sempre più tesa la situazione in casadoria. Il futuro societario è incerto, con il cda che è al lavoro per reperire fondi dal mercato per pagare gli stipendi, e la squadra è sempre è più in difficoltà, al penultimo posto in Serie A con 9 punti. Nella sede delè stata infatti recapitata unacon una salve di una scacciacani con una scritta inquietante nel biglietto: “Questo è a salve, il prossimo non lo sarà”. Inoltre in mattinata un centinaio di tifosi si è dato appuntamento sotto la sede della Holding San Quirico, società che gestisce la ‘cassaforte’ delle famiglie Garrone e Mondini. Cori e volantini contro Edoardo Garrone e cartelli con la scritta ‘Garrone-Mondini vergogna’. IL– “L’U.C.doria condanna fermamente gli episodi accaduti ...

Come ricorda 'Ansa', Maria Mesi fu arrestato il 14 gennaio 2000 insieme ad altre due persone, questecon l'accusa di essere intestatarie del contratto di locazione di un'abitazione in cui ...... che succede Come ripreso da Windows Latest , nell'hub ufficiale di feedback fornito da Microsoft ai consumatori nellesettimane sono arrivate nuove osservazioni da parte di chi ha tentato di ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Zelensky chiede armi a lunga gittata Virgilio Notizie

Nicolò Zaniolo dopo le minacce torna a La Spezia. I Friedkin: «È ufficialmente fuori dalla Roma» Corriere Roma

Calciomercato, news e trattative di oggi: la diretta LIVE Sky Sport

Borse, realizzi dopo il rally di gennaio: i listini al test di Fed e Bce Il Sole 24 ORE

Chi è Alfredo Cospito, e che cosa ha fatto Corriere della Sera

E' arrivata, come previsto, l’ufficialità sulla prima operazione in entrata del Perugia con l’acquisto a titolo definitivo ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...