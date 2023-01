Ultime Notizie – Russia | proteste contro ambasciatrice Usa al suo arrivo a ministero Esteri

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Decine di russi, tra i quali molti ragazzi, hanno contestato oggi la nuovaamericana in, Lynne Tracy, che si è recata oggi aldegliper presentare la sue credenziali, in un incon il vice ministro deglirusso Sergei Ryabkov. “Gli Stati Uniti sono uno sponsor di morte“, “i vostri tank uccidono civili”, alcuni degli slogan scritti, in russo e in inglese, sui cartelli dei dimostranti. Ed ancora: “L’esercito Usa è uno strumento di aggressione”, “gli Abrams e i Tiger bruceranno insieme”, evidentemente intendendo i Leopard. Nei giorni scorsi la portavoce deldeglirusso, Maria Zakharova, aveva detto che l’dell’non avrebbe migliorato ...