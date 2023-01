Ultime Notizie – Poste | Zangrillo | “Polis strumento che accorcia distanza cittadini con Pa”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Il progetto, che accelera la transizione digitale, è un intervento con cui viene dato attuazione al Pnrr che rappresenta un’occasione straordinaria per il nostro paese.è unotangibile che puo’re latrae Pa, è un percorso che mette al centro della nostra azione i territori che sono presidi imprescindibili che dobbiamo valorizzare”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Paolointervenendo alla presentazione didiItaliane. “– ha detto il ministro – è un punto di riferimento per gli utenti, un’azienda che ha continuato a fornir servizi essenziali anche in fasi come quella dell’emergenza pandemica. Con questo spirito ha saputo coniugare tradizione e ...

... con un nuovo spot pubblicato nel corso delleore anche in Italia e già andato in onda in ... Il video è stato diffuso su Twitter e al momento non abbiamo ancoradi una eventuale ...José torna a parlare alla vigilia di una gara dopo due mesi e mezzo. Tanti gli argomenti trattati, dal Napoli 'già campione', al potere di spesa della Premier ('La finale di Championship muove più ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Cremlino: una «menzogna» accuse Johnson su minacce Putin Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Zelensky chiede armi a lunga gittata Virgilio Notizie

Australia, la capsula radioattiva (minuscola, ma potenzialmente letale) smarrita dal gigante delle miniere... Corriere della Sera

Da quota 103 a Opzione donna: calcola quando andrai in pensione e con quanto Il Sole 24 ORE

Pakistan, esplosione in una moschea di Peshawar: morti e feriti nell'attacco kamikaze, il bilancio Virgilio Notizie

Genoa scatenato in queste ultime ore di calciomercato. Come rivela Sportitalia.com, il club ligure vuole provare l'affondo per Cristian Buonaiuto: il duttile trequartista ha raccolto pochi minuti in ...Più chiamate del normale ai servizi d'emergenza attorno ai comprensori sciistici in Giappone, dovute a molti falsi positivi del sistema di rilevamento incidenti del nuovo iPhone 14 ...