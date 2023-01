Ultime Notizie – Philip Morris estende e approfondisce collaborazione con KT&G

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023)International (PMI) annuncia unaa lungo termine con KT&G, il principale produttore di tabacco e nicotina della Corea del Sud, per continuare a commercializzare in esclusiva mondiale (esclusa la Corea del Sud) gli innovativi dispositivi senza combustione e relativi stick di tabacco di KT&G. Latra le due società è iniziata tre anni fa e ha visto PMI commercializzare i prodotti di KT&G in più di 30 mercati. L’accordo annunciato oggi ha una durata di quindici anni con cicli di verifica delle prestazioni e dei relativi impegni ogni tre anni per consentire massima flessibilità in caso di evoluzione delle condizioni di mercato. PMI e KT&G prevedono che questi impegni aumenteranno per tutta la durata dell’accordo, a partire da un impegno totale per il primo ...