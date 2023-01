Ultime Notizie – Pd | Di Maio smentisce | “Nessuna iscrizione al Pd”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “In merito a quanto riportato dal quotidiano ‘Il Giornale’ su una miaal Partito Democratico, smentisco categoricamente. Non è un attacco al quotidiano per averla riportata. Ma invito tutti gli addetti ai lavori a verificare con me direttamente lesul mio conto. Ci sono ancora troppe persone in giro che millantano rapporti con me”. Lo puntualizza all’Adnkronos l’ex ministro degli Esteri Luigi Di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione