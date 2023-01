Ultime Notizie – MasterChef 12 | Barbieri contro Silvia | “Sporca e spettinata” La replica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “L’avventura è finita, esco serena anche se forse non completamente soddisfatta”. Inizia così il post diZummo, la concorrente diItalia 12 eliminata nell’ultima puntata, che fa “una tiratina di orecchie” al giudice e chef Bruno: “Ai giudici non tutto può essere consentito”. E aggiunge: “I commenti sui miei capelli e sul grembiule che sottolineavano un aspetto sciatto li considero una grave caduta di stile e forse di più”. Proprio durante l’ultima puntata,– rivolgendosi a– le ha detto di essere solitamente “molto chic” mentre “adesso sembra che hai fatto un combattimento:, con i capelli giù… non ti sei mai presentata così davanti a me. Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto ...