Ultime Notizie – “Juve | grave illecito” | le motivazioni della penalizzazione di 15 punti

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lantus ha commesso un “disciplinare sportivo” e ladi 15nel processo sportivo per le plusvalenze è legata alla “particolare gravità” e alla “natura ripetuta e prolungataviolazione che il quadro probatorio emerso è in grado di dimostrare”. La Corte d’appello federaleFigc ha reso note le 36 pagine di motivazione alla basesentenza che ha comminato 15dialla società bianconera e ha punito con inibizioni di diversa durata gli ex dirigenti del club. Nel documento, si fa riferimento in particolare al cosiddetto ‘Libro Nero’ dell’ex dirigente Fabio Paratici. La Corte cita “l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè Fabio Paratici). Un tale documento, si noti, non è ...

... l'anarchico condannato al 41 bis e indagato per l'attentato presso la scuola allievi dei carabinieri di Fossano del 2006, sarebbero precipitate nelleore, tanto da ottenere il via libera al ...Cosi', in assenza di sviluppi, nellesettimane il titolo ha preso la via del ribasso. La quotazione di Pne e' aumentata del 276% nell'arco di tre anni, beneficiando dell'interesse per le ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Cremlino: una «menzogna» accuse Johnson su minacce Putin Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Zelensky chiede armi a lunga gittata Virgilio Notizie

Australia, la capsula radioattiva (minuscola, ma potenzialmente letale) smarrita dal gigante delle miniere... Corriere della Sera

Da quota 103 a Opzione donna: calcola quando andrai in pensione e con quanto Il Sole 24 ORE

Pakistan, esplosione in una moschea di Peshawar: morti e feriti nell'attacco kamikaze, il bilancio Virgilio Notizie

La vita sotto Abdel Bouhazama non è stata migliore per l’Angers rispetto al suo predecessore Gerald Baticle, visto che domenica la squadra non è riuscita a trovare il fondo della rete per la terza ...In questa edizione: Ucraina, Johnson accusa Mosca. Blinken invita alla calma in Medio Oriente. Meloni incontra Michel a Palazzo Chigi. Il caso Cospito oggi ...